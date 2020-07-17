شاهد.. انتفاضة كريم بنزيما كلمة السر في تتويج ريال مدريد بلقب الليجا

حقق فريق ريال مدريد الإسباني إنجازًا جديدًا بعد أن تُوج مساء أمس الخميس بلقب الدوري الإسباني للمرة 34 في تاريخه، عقب الفوز على فياريال بثنائية مقابل هدف.

ولعب الدولي الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الميرينجي، دورًا مؤثرًا في مشوار ريال مدريد نحو استعادة اللقب الغائب منذ 2017.

أرقام مميزة:

أثبت بنزيما قدرته على قيادة هجوم الفريق الملكي على رغم الانتقادات اللاذعة التي تطارده منذ انتقاله للفريق الإسباني قادماً من ليون، وحتى بداية الموسم الحالي بسبب إضاعته للعديد من الفرص السهلة.

سجل بنزيما 21 هدفًا بالموسم الحالي وضعته في موقع المنافس بقوة على لقب هداف الليجا "البيتشيتشي" في مواجهة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، الذي رفع رصيده إلى 23 هدفاً بعد تسجيله أمام أوساسونا في لقاء مساء أمس الخميس.

ولعب المهاجم الفرنسي دوراً حاسماً في

العديد من المباريات المهمة في مشوار ريال مدريد نحو اللقب، خصوصًا أمام أتلتيكو مدريد وإشبيلية وفالنسيا وريال سوسيداد.

وأصبح بنزيما رابع أكبر هدافي ريال مدريد عبر تاريخه.

ظل كريستيانو رونالدو:

نجح كريم بنزيما طوال مباريات الموسم الحالي في الخروج من ظل كريستيانو رونالدو المنتقل بداية الموسم الماضي إلى يوفنتوس الإيطالي.

ولعب بنزيما دائماً دور المهاجم المساند لرونالدو طوال فترة ارتدائه لقميص الميرينجي في السنوات الماضية، في ظل اعتماد كل المديرين الفنيين للفريق على القدرات التهديفية المذهلة للنجم البرتغالي.

وأثبت بنزيما في النسخة الحالية لليجا قدرته على القيام بدور الهداف وقيادة الفريق رفقة الثنائي الصلب سيرجيو راموس والبرازيلي كاسمييرو.

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معضلة يوفيتيتش

ولعب بنزيما دوراً مؤثراً في تعويض ريال

مدريد عن عدم تأقلم المهاجم الصربي لوكا يوفيتش المنضم في الصيف الماضي من اينتراخت فرانكفورت الألماني.

وكانت ادارة الميرينجي تخطط للإعتماد علي يوفيتش المتألق بالموسم الماضي، في قيادة هجوم الفريق، بالموسم الحالي الا أن يوفيتش اخفق في اثبات قدراته وخرج سريعاً من حسابات زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.

وشارك يوفيتش في 16 مباراة هذا الموسم سجلال خلالها هدفين فقط، ليبقي بنزيما خياراً وحيداً امام زيدان لقيادة الهجوم حتي نهاية الموسم.

وأكد زيدان في تصريحات صحفية علي، أحقية مهاجمه كريم بنزيما بتحقيق الكرة الذهبية.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فياريال: " بالنسبة لي كريم بنزيما ولاعبو ريال مدريد جميعًا هم الأفضل ويستحقون تحقيق الكرة الذهبي.

وتابع: "بنزيما يقدم أداء جيدًا جدًا وليس خلال الموسم الحالي فقط".

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