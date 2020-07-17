اقترح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تشكيل لجنة متخصصة تعكف على البحث عن آليات محددة لتنمية موارد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بشكل يساهم في تعزيز استقلالية قرار الوادا، ويحافظ على نزاهة نظام مكافحة المنشطات على مستوى دول العالم، ذلك خلال مشاركته بإجتماع مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا" بوصفه عضو المجلس. بإجتماع مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا" بوصفه عضو المجلس. واتفق أعضاء "الوادا" على استمرار المباحثات والمناقشات بشأن توفير الدعم اللازم للوكالة للقيام بدورها على أكمل وجه، والمتابعة مع المنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات لتطبيق برامج التوعية المختلفة وخطط الوكالة المتعلقة بمختلف اللعبات لتطبيق برامج التوعية المختلفة وخطط الوكالة المتعلقة بمختلف اللعبات الرياضية ناقش الاجتماع آليات دعم الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات لتنفيذ خططها واستراتيجيتها على مستوى دول العالم بالتنسيق مع المنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات في ضوء الوضع الراهن والتطورات التي لحقت بالمنظومة الرياضية جراء أزمة في ضوء الوضع الراهن والتطورات التي لحقت بالمنظومة الرياضية جراء أزمة كورونا ، بالإضافة إلى التجهيزات والتحضيرات المتعلقة بالإعداد لأولمبياد طوكيو ودورة الألعاب البارالمبية العام المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يقترح تشكيل لجنة متخصصة لتنمية موارد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.