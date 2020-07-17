ريال مدريد يحسم موقفه من استعادة اوديجارد

حسمت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني موقفها من استعاد النجم النرويجي الشاب مارتن اوديجار والمعار إلي ريال سوسيداد عقب نهاية الموسم الحالي. وأكشفت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية أن فلورنتينو بيريز اتفق مع مسئولي ريال سوسيداد علي استمرار اوديجارد مع الفريق حتي نهاية الموسم المقبل وفقاً للعقد المبرم بين الناديين. الناديين. ويفضل ريال مدريد استمرار اويدجارد المتألق بشدة خلال الموسم الحالي مع ريال سوسيداد لاكتساب المزيد من الخبرة، قبل عودته بنهاية الموسم المقبل ليحل بديلاً للمخضرم لوكا مودريتش في تشكيلة الميرينجي.

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