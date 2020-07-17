ليونيل ميسي يتحرك لتصحيح مسار برشلونة

كشفت تقارير إعلامية عن تحرك لـ ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني عقب خسارة البرسا، لقب الليجا، لصالح ريال مدريد.

خسر برشلونة الوصيف أمام اوساسونا بهدفين مقابل هدف، فيما فاز ريال مدريد المتصدر على فياريال بهدفين دون رد، ليمنح الملكي لقب الليجا.

وأشار برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، الشهير، بأن ميسي سيتجمتع مع اللاعبين في غرفة الملابس، للحديث مع اللاعبين حول خسارة لقب الدوري، ذلك بعد تصريحاته النارية ، التي عبر فيها عن استيائه من طريقة لعب الفريق.

حيث قال ميسي: "خسرنا الكثير من

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النقاط ومباراة اليوم هي ملخص هذا الموسم".

وتابع قائد برشلونة: "علينا أن ننتقد أنفسنا، ريال مدريد قاموا بعملهم لكننا ساعدناهم كثيرًا".

وواصل: "لن نُحقق دوري الأبطال بهذه التشكيلة أبدًا، لقذ قلتها سابقًا والآن ثُبت ذلك، لأننا لم نحقق الدوري حتى".

وأضاف: "إذا استمرينا على هذا الأداء الهزيل سنخرج من أمام نابولي ولن ننافس على الأبطال".