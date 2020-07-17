تشيلسي يشعل صراع التعاقد مع ظهير اياكس الهولندي

تواصل إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي العمل علي تدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات المميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل. وقالت صحيفة "صن" الإنجليزية أن تشيلسي انضم لصراع التعاقد مع الدولي الأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو الظهير الأيسر لفريق اياكس امستردام الهولندي. الأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو الظهير الأيسر لفريق اياكس امستردام الهولندي. وكشفت الصحيفة أن تاليافيكو هو الخيار البديل بالنسبة للبلوز حال عدم نجاحهم في ضم بن تشيلويل ظهير ليستر سيتي والذي يتصدر قائمة اهتمامات فرانك لامبارد المدير الفني للفريق لدعم مركز الظهير الأيسر. ظهير ليستر سيتي والذي يتصدر قائمة اهتمامات فرانك لامبارد المدير الفني للفريق لدعم مركز الظهير الأيسر. ومن المتوقع أن يخوض تشيلسي صراعاً قوياً مع اتلتيكو مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي من أجل التوقيع مع تاليافيكو الذذي حظي في فترة سابقة إهتمام من مسئولي برشلونة.

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