آرسنال يكشف آخر تطورات إصابة مهاجمه في بيان رسمي

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي رسمياً عن استمرار غياب مهاجمه البرازيلي الشاب جابرييل مارتينيللي حتي نهاية العام الجاري بعد أن خضع لعملية جراحية بالركبة في وقت سابق.

وأصدر النادي اللندني بياناً رسمياً أكد فيه أن المهاجم البرازيلي سيغيب حتي نهاية عام 2020 لحين تعافيه بشكل كامل من العملية التي أجراها بغضروف الركبة

نهاية الشهر الماضي.

ولفت مارتينيلي البالغ من العمر 19 عاماً فقط الانظار بقوة خلال الموسم الحالي بعد أن شارك في 26 مباراة مع الجانرز سجل خلالها عشرة أهداف وصنع اربعة تمريرات حاسمة لزملائه.