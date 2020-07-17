أعلن نادي آرسنال الإنجليزي رسمياً عن استمرار غياب مهاجمه البرازيلي الشاب جابرييل مارتينيللي حتي نهاية العام الجاري بعد أن خضع لعملية جراحية بالركبة في وقت سابق.
وأصدر النادي اللندني بياناً رسمياً أكد فيه أن المهاجم البرازيلي سيغيب حتي نهاية عام 2020 لحين تعافيه بشكل كامل من العملية التي أجراها بغضروف الركبةنهاية الشهر الماضي.
ولفت مارتينيلي البالغ من العمر 19 عاماً فقط الانظار بقوة خلال الموسم الحالي بعد أن شارك في 26 مباراة مع الجانرز سجل خلالها عشرة أهداف وصنع اربعة تمريرات حاسمة لزملائه.
كانت هذه تفاصيل خبر آرسنال يكشف آخر تطورات إصابة مهاجمه في بيان رسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.