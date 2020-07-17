رياضة | موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي للمواجهة القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يواجه غريمه تشيلسي، في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقررة على ملعب ستامفورد بريدج، في العاصمة لندن.

ويدخل ليفربول، المتوج باللقب، المباراة دون أي طموحات، بعد حسم لقب الدوري الإنجليزي منذ عدة أسابيع.

على الجانب الآخر، يقاتل تسيلسي على جبهتين، حيث يتوجب عليه الفوز، لمواصلة المنافسة على المركز الرابع، كما سيواجه مانشستر يونايتد قبل المباراة في الدور نصف النهائي من كأس الإتحاد الإنجليزي.

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء الأربعاء المقبل 22 يوليو، في تمام الساعة التاسعة والربع بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والربع بتوقيت جرينتش.