رياضة | سموحة يحدد سعر حسام حسن

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سموحة يحدد سعر حسام حسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول رغبة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك فى التعاقد مع حسام حسن مهاجم فريق سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشف فرج عامر رئيس نادى سموحة عن سعر حسام حسن للسماح له بالرحيل خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس سموحة في تصريحاته لقناة "mbc مصر" "تلقيت عرضا بمليون و500 ألف دولار، من وكيل إنجليزي يسوق لأحد الأندية العربية، ولكنني طلبت 2 مليون دولار".

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وأضاف "لم يوافقوا على طلبي وأبلغني الوكيل بأنهم تعاقدوا مع لاعب قريب من مستوى حسام حسن بمليون و200 ألف دولار".

وتابع "من سيدفع 30 مليون جنيه في حسام حسن و 10% نسبة إعادة بيعه سأوافق على رحيله، ولا أمانع بيعه للزمالك، لأني لا أدخل الأمور الشخصية في المصلحة العامة، ومصلحة سموحة فوق كل اعتبار".

وأكمل "لا أستطيع أن ادفع مرتبات نجوم فريق سموحة في ظل الأزمة المالية الحالية، اتمنى أن يخرج أحد اللاعبين من الناشئين أن يثبت نفسه ويكون بمستوى هذه النجوم".