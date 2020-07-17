رياضة | أحمد خليل يجدد عقده مع شباب الأهلي الإماراتي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد خليل يجدد عقده مع شباب الأهلي الإماراتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الجمعة أن نادي شباب الأهلي دبي جدد عقد مهاجمه أحمد خليل.

وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية عبر موقعها على الإنترنت أن شباب الأهلي جدد عقد اللاعب ليظل ضمن صفوف الفريق لمدة 3 مواسم مقبلة.

وأشارت إلى أن اللاعب، الذي نشأ منذ صغره بين جدران النادي، ساهم في كل الألقاب التي حققها شباب الأهلي في عهد الاحتراف.

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وكان أحمد خليل قد حصل على جائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2015، عندما ساهم في وصول شباب الأهلي إلى المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، وكان قريبًا من حصد اللقب أمام جوانجزو الصيني.

وخاض أحمد خليل تجربة غير ناجحة خارج ناديه، عندما انتقل إلى الجزيرة بصفقة قياسية في 2017.

وأعير اللاعب في سوق الانتقالات الشتوية 2018 إلى العين، ولم يحقق النجاح المنتظر أيضا، قبل أن يعود إلى شباب الأهلي في صيف 2018.