شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز يعدد مكاسب ودية المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمود فتح الله، مدرب فريق نادي بيراميدز، إن المباراة الودية التي خاضها الفريق أمام مصر المقاصة، أمس الخميس، حققت المطلوب منها، وخرج الجهاز الفني بالعديد من المكاسب الهامة، بعيدًا عن النتيجة التي انتهى عليها اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وأوضح «فتح الله» أن التجربة كانت جيدة، واطمأن خلالها الجهاز الفني على أغلب اللاعبين، خاصة أنه أول لقاء ودي بعد ٤ أشهر من التوقف والراحة الإجبارية بسبب فيروس كورونا.

وأشار إلى أن اللاعبين استعادوا حساسية المباريات مجددًا بعد طول غياب، والجهاز الفني سعيد للغاية بتعطش اللاعبين للكرة وعودة النشاط من جديد.

وأشاد مدرب بيراميدز بصانع الألعاب الشاب محمد سليم، والذي شارك في الشوط الأول أمام المقاصة، موضحًا أنه لاعب جيد للغاية، ويحتاج للفرصة، والمزيد من المباريات والاحتكاك، وسيكون إضافة قوية، والغياب عن المباريات منذ فترة طويلة مؤثر على أي لاعب والاحتكاك يعيده لمستواه.

وكشف «فتح الله» عن السر وراء غياب الثلاثي محمد فاروق وجون أنطوي وإيريك تراوري عن ودية المقاصة، موضحًا أن الثلاثي يعاني من إجهاد بسيط، وفضل الجهاز الفني عدم الدفع بهم، ولكن الثلاثي سيكون جاهزًا للمشاركة بشكل طبيعي بداية من الإثنين المقبل في معسكر برج العرب بالإسكندرية .

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