شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الحميد: الزمالك بإمكانه أن يصبح نادي القرن الـ21 (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جمال عبدالحميد، مهاجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، إن فريق القلعة البيضاء بإمكانه حصد لقب نادي القرن الـ21، إذا طبقت المعايير التي تم بها منح الأهلي لقب القرن الـ20.

وأضاف «عبدالحميد»، في تصريحات ببرنامج «اللعيب» على قناة «إم بي سي مصر»: «نادي الزمالك بالحسبة بتاعة الاتحاد الأفريقي بإمكانه أن يصبح بطل أفريقيا ونادي القرن الـ21».

وتابع: «الزمالك هايخش دور الثمانية ويطلع ياخد نقطة، ويدخل بطولة ثانية ويطلع من دور الأربعة وياخد نقطة، ويبقى معاه 80 نقطة، والأهلي إللي واخد البطولات مش هاياخد نادي القرن».

وأردف: «الزمالك خد بطولات أكثر في القرن العشرين، والأهلي اللي خد أقل بقى نادي القرن الـ20 من الاتحاد الأفريقي، بعد ما اتظبطت اللائحة، فالزمالك ممكن يخش دور الـ8 ودور الـ4 وياخد نقاط أكثر من الأهلي اللي خد البطولة أكثر».

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