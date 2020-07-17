شكرا لقرائتكم مجلس الأهلى يعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل لمناقشة عدة ملفات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إجتماعاً خلال الأسبوع المقبل لمناقشة عدة أمور وقضايات خاصة بالنادي سواء على الصعيد الرياضي أو الإنشائي أو الأداري كما سيناقش المجلس عدة أمور خاصة بالنشاط الرياضي ، وسيُحدد الخطيب موعد الأجتماع المقبل وفقاً للظروف والأرتباطات خاصة وأن المجلس كان قد حدد الثلاثاء الماضي موعداً لعقد أجتماعاً لمناقشة عدة أمور لكن الأجتماع تأجل بسبب إنشغال الخطيب بعدة أمور تتعلق بتقديم بلاغات للنائب العام ومجلس الوزراء ووزير الرياضة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وجهات أخرى في واقعة الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعى مؤخراً وتم تصويره داخل نادى الزمالك، على مرأى ومسمع من الجميع؛ يتضمن عبارات قاسية، وطلب الخطيب، فى خطابه، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حتى يتسنى خضوع رئيس نادى الزمالك للتحقيق.

وتقدم محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى ـ عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة النادى ــ بالبلاغ رقم «11» إلى معالى المستشار النائب العام تحت رقم “29246”، عرائض المكتب الفنى، ضد رئيس نادى الزمالك وتجاوزاته ضد الأهلى ، وقال محمود الخطيب، فى بلاغه، إن رئيس الزمالك تجاوز فى حقه وأسرته ووجه إليه ألفاظا غير لائقة واتهامات باطلة؛ سواءً بالتصريح أو التلميح ردًا على قيام رئيس الأهلى بتقديم بلاغات سابقة إلى المستشار النائب العام للحصول على حقوقه بالطرق القانونية،وتضمن بلاغ الخطيب الجديد بأن رئيس الزمالك هدد بأنه حال تطبيق القانون عليه فإن أنصاره، وهم بالملايين على حد قوله «بالفيديو»، لن يصمتوا ، وقدم محمود الخطيب مع بلاغه «أسطوانة مدمجة» تتضمن تجاوزات رئيس الزمالك.