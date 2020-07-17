بقاء راكيتيتش مع برشلونة مرتبط بمصير سيتين

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جدة - عمرو شويل كشفت تقارير إسبانية أن لاعب الكرواتي، إيفان راكيتيتش، خط وسط برشلونة لا يريد أن يغادر إذا استمر كيكي سيتيين مدرباً للفريق، في وقت لا يرغب النادي الكاتالوني في تجديد عقد اللاعب ، وسيرحبون ببيعه هذا الصيف ليتمكنوا من إيداع بعض الأموال قبل انتهاء عقده.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية إن راكيتيتش ، الذي ينتهي عقده مع برشلونة عام 2021 ، يرى أن وصول سيتيين لبرشلونة سمح له بتغيير موسمه بمنحه دقائق لعب طويلة، ولكن إذا كان سيجلس على مقاعد البدلاء ولن يكون لديه دقائق منتظمة، فإنه سيفكر في الرحيل إلى إشبيلية فقط. شددت الصحيفة على أن إشبيلية يريد استعادة خدمات راكيتيتش، لكن لا يمكنهم دفع رسوم نقله أو راتبه الكبير، في ظل جائحة فيروس كورونا، وما هو واضح حول راكيتيتش الآن هو أنه لن يذهب إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم .

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