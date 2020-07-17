شكرا لقرائتكم الزمالك يبحث عن مهاجم أجنبى متميز لتدعيم الهجوم الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث مسئولو نادى الزمالك عن مهاجم أجنبى متميز لتدعيم هجوم الفريق في الانتقالات الصيفية القادمة بناء على رؤية الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني وإدارة النادي ليكون بجوار الصاعد مصطفي محمد المهاجم المتميز .

إدارة الزمالك تبحث عن مهاجم صاحب قدرات خاصة ويكون في متاح للنادى التعاقد معه ليكون دعم جيد للفريق بحيث يملك الإمكانيات ولاقدرات التي تبحث عنها الإدارة البيضاء حسب رؤية كارتيرون ليحقق أحلام الجماهير البيضاء التي تنتظر الكثير من الفريق الحالي الذى يعد علامة مميزة بعدما أعاد للفريق البطولات لاقارية بعد الفوز ببطولة الكونفدرالية ثم بطولة السوبر الأفريقي .

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وكشف إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك خلال استضافته بقناة نادية أمس أن الفريق الأبيض لا يحتاج لتدعيمات كثيرة لاكتمال صفوفه فقط يحتاج لمهاجم أفريقي متميز ليكون بجوار مصطفي محمد وتدعيم الهجوم .

يضم الزمالك بين صفوفه أربعة لاعبين أجانب هم التونسي فرجاني ساسي والمغربيين محمد أوناجم وأـشرف بن شرقي والكونغولي كابونجو كاسونجو بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين على قوة الفريق الأبيض ولكنهم معارين لأندية أخرى مثل الأيفواري رزاق سيسيه المعار لنادى الاتحاد السكندرى والنيجيرى معروف يوسف المعار لنادى المقاولون العرب والمغربي حميد أحداد المعار لنادى الرجاء المغربي .

وكانت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، قد قررت مد قرار السماح للأندية بضم 5 لاعبين أجانب في القوائم الخاصة بالموسم الجديد، وعدم تقليص عدد الأجانب بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها الموسم الحالي وتلاحمه مع الموسم الجديد وبالتالي عدم وجود فرصة للأندية لتوفيق أوضاعها بشأن اللاعبين الأجانب .