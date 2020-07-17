شكرا لقرائتكم أسوان والمقاولون يخضعان لمسحة كورونا الخامسة الأحد المقبل قبل اللقاء الودى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع لاعبو المقاولون العرب وأسوان والأجهزة الفنية، للمسحة الطبية الخامسة يوم الأحد المقبل وذلك قبل خوض اللقاء الودي المرتقب بين الفريقين، والمقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 يوليو، في أول تجربة ودية لذئاب الجبل منذ توقف كورونا في مارس الماضي، وثاني مباراة ودية لأبناء الجنوب بعد التعادل مؤخراَ مع الاسماعيلي بهدف لمثله، في إطار استعدادات الفريقين لعودة الدوري العام يوم 6 أغسطس المقبل.

ويخضع الفريقات للمسحة الخامسة تطبيقاً لقرار اتحاد الكرة بخضوع اللاعبين للمسحة الطبية للكشف عن كورونا قبل أي لقاء رسمي أو ودي بـ48 ساعة لحماية اللاعبين من خطر الإصابة بالفيروس، وكانت المسحة الرابعة لكلا الفريقين قد جاءت سلبية باستثناء أحد العمال بنادي أسوان تم عزله بمعرفة طبيب الفريق وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة.

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في سياق آخر، أكد علاء عبد الغني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن الجهاز الفني لذئاب الجبل سيعطي اهتماماً خاصاً لقطاع الناشئين في المرحلة المقبلة، مضيفاً في تصريحلت خاصة، أنه تم تصعيد لاعبين من الناشئين بالإضافة إلى الثنائي الذي يتواجد منذ فترة مع الفريق مثل محمد علي ويوسف أبو هشيمة.

وأضاف عبد الغني أنه تم تصعيد الثنائي تايسون وفضل، لتدعيم صفوف الفريق، ويبحث الجهاز الفنى للمقاولون عن محمد صلاح جديد فى قطاع الناشئين للاستفادة الفنية من المواهب فى الوقت الحالى والاستفادة المادية فى المستقبل كما حدث مع فرارى الفراعنة.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.