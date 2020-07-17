شكرا لقرائتكم خبر عن محمود أبو الدهب يكشف لسوبر كورة حكايته مع فيفى عبده وبند "الباركينج" والان مع تفاصيل الخبر

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رغم أن سنوات ارتدائه قميص الأهلى لم تستمر أكثر من عدد أصابع اليد الواحدة، إلا أن المدفعجى محمود أبو الدهب، صاحب الأقدام الذهبية، والتى استطاعت أن تمزق شباك المنافسين بقذائفها الصاروخية، التى حققت الكثير من البطولات مع القلعة الحمراء، إنه محمود أبو الدهب، أحد أشهر المدفعجية فى تاريخ الكرة المصرية، والذى صال وجال فى شباك فرق الدورى الممتاز، بتسديداته الصاروخية التى منحته هذا اللقب، وجعلته يتربع على عرش كل من تميز بالتسديدات القوية.

بدأ محمود أبو الدهب مشواره الكروى فى أحد مراكز الشباب، ثم انتقل منه إلى الزمالك فالأهلى ثم الاحتراف الخارجى، في رحلة كروية حافلة بالألقاب والحواديت الكروية الممتعة، وفى هذا الصدد حرص "سوبر كورة" على محاورة قاعدة الصواريخ الكروية، الذى فتح صندوق الذكريات وتطرق إلى أبرز المواقف التى مر بها فى حياته ، و كذلك الطريق الذى سلكه حتى وصل إلى قلوب الأهلاوية، وكذلك شباك الفرق المنافسة فى المباريات ، فكان معه الحوار التالى ..

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