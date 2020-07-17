شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. شقيق إمام عاشور يقلد زيزو الزمالك والأخير يرد: "حبيب قلبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أحمد سيد "زيزو"، صانع ألعاب نادى الزمالك، فيديو لشقيق إمام عاشور زميله بالفريق، خلال قيام الأخير بتقليد لاعب القلعة البيضاء فى الاحتفال بالأهداف، وعلق زيزو على الفيديو عبر حسابه الشخصى على إنستجرام قائلاً، "أخوك ده حبيب قلبى"، فى إشارة إلى الشقيق الأصغر لإمام عاشور، ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك معسكراً مغلقاً فى برج العرب، استعداداً لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر إقامتها سبتمبر المقبل، بعد توقف النشاط الكروى فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا.

في سياق آخر، كشف الاعلامى خالد الغندور ولاعب الزمالك السابق أن مرتضى منصور رئيس النادى، أكد أن الملف تمت ترجمته إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وسيتم عرضه على محاميان أحدهما إيطالى والثانى برتغالى، على أن يتم إرسال الملف الى الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " خلال 3 أيام أو 4 على الأكثر، مع وجود الملف في اتحاد الكرة أيضا .

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وقال الغندور خلال البرنامج الذى يقدمه على قناة النادى، إن الملف سيتم إرساله إلى الفيفا لدراسته وحسم صاحب لقب نادى القرن، بعد إضافة بعض المستندات، عن الملف الذى تم ارساله للجبلاية، وبعد اطلاع المحاميان مع محمد بيومى ، في وجود أحمد مرتضى و أحمد جلال إبراهيم .

وقال الغندور إن أشرف بن شرقى لاعب الفريق سيصل إلى مصر بعد أسبوع تقريبا، بسبب ظروف الطيران ، للانضمام إلى الفريق الأبيض خلال فترة الإعداد استعدادا لعودة النشاط، سواء دورى أو مباريات أفريقية .

ويقدم نادى الزمالك ملف لقب نادى القرن الى اتحاد الكرة اليوم تمهيدا الى تقديم شكوى رسمية الى المحكمة الرياضية الدولية، وكشف مصدر داخل لجنة لقب نادى القرن بنادى الزمالك أنه سيتم تقديم ملف الشكوى لاتحاد الكرة اليوم حيث انتهت اللجنة من اعداد مذكرة كاملة وبعض لقطات الفيديو والمستندات التى تثبت أن الزمالك الاحق بلقب نادى القرن من الأهلي.