شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل لمناقشة بعض الملفات المهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعاً خلال الأسبوع المقبل لمناقشة عدة أمور وقضايا خاصة بالنادى، سواء على الصعيد الرياضى أو الإنشائى أو الإدارى، كما سيناقش المجلس عدة أمور خاصة بالنشاط الرياضى.

وسيُحدد الخطيب موعد الاجتماع المقبل وفقاً للظروف والارتباطات، خاصة أن المجلس كان قد حدد الثلاثاء الماضى موعداً لعقد اجتماع لمناقشة عدة أمور لكن الاجتماع تأجل بسبب انشغال الخطيب بعدة أمور تتعلق بتقديم بلاغات للنائب العام ومجلس الوزراء ووزير الرياضة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وجهات أخرى فى واقعة الفيديو الذى تداولته مواقع التواصل الاجتماعى مؤخراً وتم تصويره داخل نادى الزمالك، على مرأى ومسمع من الجميع؛ يتضمن عبارات قاسية، وطلب الخطيب، فى خطابه، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حتى يتسنى خضوع رئيس نادى الزمالك للتحقيق.

وتقدم محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى ـ عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة النادى ــ بالبلاغ رقم «11» إلى معالى المستشار النائب العام تحت رقم “29246”، عرائض المكتب الفنى، ضد رئيس نادى الزمالك وتجاوزاته ضد الأهلى، وقال محمود الخطيب، فى بلاغه، إن رئيس الزمالك تجاوز فى حقه وأسرته ووجه إليه ألفاظا غير لائقة واتهامات باطلة؛ سواءً بالتصريح أو التلميح ردًا على قيام رئيس الأهلى بتقديم بلاغات سابقة إلى المستشار النائب العام للحصول على حقوقه بالطرق القانونية،وتضمن بلاغ الخطيب الجديد بأن رئيس الزمالك هدد بأنه حال تطبيق القانون عليه فإن أنصاره، وهم بالملايين على حد قوله «بالفيديو»، لن يصمتوا، وقدم محمود الخطيب مع بلاغه «أسطوانة مدمجة» تتضمن تجاوزات رئيس الزمالك.