شكرا لقرائتكم خبر عن "مفيش بندق.. هاكل فسدق".. سخرية وعتاب بين كباتن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار فيديو نشره محمود عبد الرزاق شيكابالا، كابتن نادى الزمالك الحالى، حالة من الحزن والغضب لدى خالد الغندور قائد القلعة البيضاء السابق والشهير بـ"بندق" بين الجماهير الكروية، بعدما استشعر الغندور سخرية شيكابالا منه خلال الفيديو، ومن اللقب الذى أطلقته عليه الجماهير خلال فترة لعبه.

بدأت الأزمة فى ظهور شيكابالا ظهر بفيديو من داخل معسكر فريقه ببرج العرب، مؤكدًا أنه متواجد بالمعسكر ولن يخرج لأى برنامج فضائى قائلاً، "مفيش بندق هاكل فستق"، فى ظل رغبة اللاعب فى عدم الظهور الإعلامى على أى قناة فى الوقت الحالى، وتفضيله التركيز مع الفريق للعودة لفورمة المباريات، خاصة أن الأبيض مقبل على عدد من المباريات المهمة مع عودة النشاط الرياضى، على رأسها لقاء الرجاء البيضاوى المغربى فى الدورى قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا والذى يبحث فيه مسئولو الاتحاد الأفريقى عن ملعب لإقامته بعد اعتذار الكاميرون عن استضافته بسبب وباء كورونا القاتل الذى ضرب العالم منذ بداية العام الجارى.

التعليق الساخر من شيكابالا على الفسدق والبندق أثار غضب الغندور معتقداً أن السخرية كانت موجهة إليه، وقال "شكرًا لأخويا الصغير أنا لم أتحدث عن شيكابالا ولا أعرف لماذا يتحدث عنى"، واكتفى بهذه الكلمات كعتاب إلى محمود عبد الرازق شيكابالا، خلال برنامج زملكاوى الذى يقدمه على قناة النادى.

وقال الغندور خلال برنامج زملكاوى على قناة الزمالك، "بيتريق على الكابتن التاريخى لفريق الزمالك، وشكرا لأخويا الصغير شيكابالا".

Advertisements

وأضاف الغندور، "نفسى أشوف نجوم الزمالك شيكابالا وطارق حامد وساسى وبن شرقى وغيرهم على قناة الزمالك لأنها سندهم الحقيقى والجمهور بيبقى سعيد لما يشوفهم على القناة".

وتابع، "ليس بالضرورة أن يكون ظهور نجوم الزمالك معى ولكن مع باقي الإعلاميين والبرامج فى قناة نادى الزمالك ولا أريد أن أثير أى مشكلة أو أزمة مع أى شخص فما بالكم بلاعبي نادى الزمالك".

وانضم الغندور الي فريق الناشئين بالزمالك عام 1987، ولعب أول مباراة رسمية مع الفريق الأول للزمالك ضد نادي المقاولون العرب في الدوري المصري 1988-1989.

وفي عام 1997-1998 خرج الغندور من الزمالك لكاظمة الكويتي لمدة موسم علي سبيل الإعارة، وحصد خالد الغندور مع الزمالك على 17 بطولة وهم كالتالي، دوري أبطال إفريقيا 3 مرات والسوبر الإفريقي 3 مرات، الدوري المصري 4 مرات وكأس مصر مرتين والسوبر المصري مرتين، والسوبر المصري السعودي والبطولة العربية للأندية وكأس الكئوس الأفريقي.