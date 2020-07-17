شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن مهاجم أجنبى متميز لتدعيم صفوفه بالموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث مسئولو نادى الزمالك عن مهاجم أجنبى متميز لتدعيم هجوم الفريق فى الانتقالات الصيفية القادمة، بناءً على رؤية الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى وإدارة النادى ليكون بجوار الصاعد مصطفى محمد المهاجم المتميز.

إدارة الزمالك تبحث عن مهاجم صاحب قدرات خاصة ويكون فى متاحاً للنادى التعاقد معه ليكون دعما جيدا للفريق، بحيث يملك الإمكانيات والقدرات التى تبحث عنها الإدارة البيضاء حسب رؤية كارتيرون ليحقق أحلام الجماهير البيضاء التى تنتظر الكثير من الفريق الحالى الذى يعد علامة مميزة بعدما أعاد للفريق البطولات القارية بعد الفوز ببطولة الكونفدرالية ثم بطولة السوبر الأفريقى.

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وكشف إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الزمالك، خلال استضافته بقناة نادية أمس، أن الفريق الأبيض لا يحتاج لتدعيمات كثيرة لاكتمال صفوفه فقط يحتاج لمهاجم أفريقى متميز ليكون بجوار مصطفى محمد وتدعيم الهجوم .

ويضم الزمالك بين صفوفه أربعة لاعبين أجانب هم التونسى فرجانى ساسى والمغربيين محمد أوناجم وأشرف بن شرقى والكونغولى كابونجو كاسونجو، بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين على قوة الفريق الأبيض ولكنهم معارين لأندية أخرى مثل الإيفوارى رزاق سيسيه المعار لنادى الاتحاد السكندرى والنيجيرى معروف يوسف المعار لنادى المقاولون العرب والمغربى حميد أحداد المعار لنادى الرجاء المغربى.

وكانت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، قد قررت مد قرار السماح للأندية بضم 5 لاعبين أجانب فى القوائم الخاصة بالموسم الجديد، وعدم تقليص عدد الأجانب بسبب الظروف الاستثنائية التى يمر بها الموسم الحالى وتلاحمه مع الموسم الجديد وبالتالى عدم وجود فرصة للأندية لتوفيق أوضاعها بشأن اللاعبين الأجانب.