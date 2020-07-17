شكرا لقرائتكم خبر عن جدو يكشف إصابة والدته بالسرطان.. ويتوعد متابعا "سبه" بأمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد ناجى جدو، لاعب نادى الجونة الحالى والأهلى وهال سيتى ومنتخب مصر السابق، إصابة والدته بمرض السرطان اللعين، وذلك عندما قام أحد متابعيه بسبه بوالدته والتطاول عليها عقب تحسره على هزيمة هال سيتى، بثمانية أهداف نظيفة من ويجان، فى بطولة دورى الدرجة الأولى الإنجليزى لكرة القدم، ليرد عليه جدو بالسب أيضا.

وكتب جدو، عبر حسابه على تويتر: "أنا عمرى مارديت على حد بطريقة وحشة، لكن ان فى شخص قذر يشتم أمى ويتريق عليها، لا عمرى ما هسيبه وأقول عادى، خصوصا ان فى الوقت اللى بيشتمها فيه القذر ده كانت بتاخد أول جلسة علاج كيماوى، عشان بتحارب مرض لعين السرطان وواثق إنها إن شاء الله هتتغلب عليه، ربنا يشفيكى يا أمى ويخليكى لنا".



جدو

فيما تضامن مع جدو، عددا من اللاعبين والإعلاميين، منهم أحمد حمودى، إبراهيم سعيد، هيثم فاروق، شريف أشرف، أحمد مجدى، أحمد على، إسلام محارب، والإعلاميين الرياضيين خالد بيومى وإبراهيم عبد الجواد وكريم خطاب ومحمد الليثى والمعلق محمد الكوالينى، داعين الله لها أن يمن عليها بالشفاء.

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وكان محمد ناجى جدو، مهاجم فريق الجونة ونجم هال سيتى السابق، أعرب عن حزنه من استقبال النمور لـ7 أهداف فى شوط واحد أمام ويجان أتلتيك، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الثلاثاء الماضى، وانتهت بفوز الأخير 0-8 ضمن منافسات الجولة الـ 44 من دورى الدرجة الأولى الإنجليزى.





كتب جدو عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بعد استقبال هال سيتى لـ 7 أهداف فى الشوط الأول، قائلاً: "ما الخطأ الذى يجرى فى هال سيتي؟".

وحازت تغريدة محمد ناجى جدو مهاجم هال سيتى على اهتمام عدد من جماهير الأخير، حيث رد أحدهما قائلاً: "تعالى لتنقذنا".



