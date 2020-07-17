شكرا لقرائتكم خبر عن كيف علق فايلر على مشاركة 4 مواهب صاعدة فى تدريبات الفريق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، بالرباعى الشاب الذى تم تصعيده مؤخراً للتدريب مع الفريق الأول ويضم: عربى بدر ومحمد شكرى وشادى رضوان ومحمد فخرى، ويرى فايلر أن اللاعبين الأربعة أصحاب قدرات فنية عالية ويبذلون جهداً جيداً فى تدريبات الفريق الأول منذ أن تم تصعيدهم حينما بعد استئناف التدريبات عقب توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا، ويحرص فايلر على مُتابعة هذا الرباعى بشكل مُستمر وتوجيه النصائح لهم من أجل تنفيذ التعليمات والارتقاء بمستواهم الفنى والبدنى.

من جانبه، تحدث ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق للأهلى، عن تصعيد الناشئين فى الفترة الماضية والاعتماد عليهم فى تدريبات الفريق بصحبة اللاعبين الكبار، موضحاً فى تصريحات إعلامية أن الاهلى لديه قاعدة جيدة فى قطاع الناشئين ينظر لها الجهاز الفنى للفريق الأول بعين الاعتبار وهم عناصر جيدة ومُبشرة وتحتاج إلى مزيد من الوقت لاكتساب الخبرات ثم الدخول فى حسابات الجهاز الفني، فالجميع يدرك ان الأجواء فى الفريق الأول تختلف تمامًا عن أجواء اللعب فى فرق الشباب والناشئين".

وتابع "تصعيد الناشئين وإكسباهم الخبرات من أهم الأساسيات التى يعتمد عليها الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر فى أى مكان نعمل فيه، هذا الأمر مهم بالتحديد فى النادى الأهلى لأنه يمتلك قاعدة مميزة جدًا من اللاعبين الموهوبين فى قطاع الناشئين.