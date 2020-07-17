شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهنئ ريـال مدريد بلقب «الليجا»: كبير أوروبا وشريكنا في احتفالية نادي القرن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ النادي الأهلي عبر الحساب الرسمي لقناته على موقع «تويتر»، نادي ريال مدريد الإسباني بتتويجه بلقب الدوري الإسباني .
ونشر الحساب صورًا من احتفال ريال مدريد باللقب، وكذلك صورة من المباراة التاريخية التي خاضها الفريق الأحمر أمام الملكي الإسباني، في احتفالية نادي القرن، وأرفقها بتعليق: «تهانينا إلى كبير إسبانيا وأوروبا وشريكنا في احتفالية نادي القرن».
وأحرز ريال مدريد لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للمرة 34 ليعزز رقمه القياسي بعد التفوق 2-1 على فياريال بفضل هدفي كريم بنزيمة، الخميس.
وقبل إقامة الجولة الأخيرة، أصبح رصيد ريال مدريد 86 نقطة من 37 مباراة وبفارق سبع نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني الذي خسر 2-1 على أرضه أمام أوساسونا، الخميس.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
84,843
-
تعافي
26,135
-
وفيات
4,067
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يهنئ ريـال مدريد بلقب «الليجا»: كبير أوروبا وشريكنا في احتفالية نادي القرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.