شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهنئ ريـال مدريد بلقب «الليجا»: كبير أوروبا وشريكنا في احتفالية نادي القرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ النادي الأهلي عبر الحساب الرسمي لقناته على موقع «تويتر»، نادي ريال مدريد الإسباني بتتويجه بلقب الدوري الإسباني .

ونشر الحساب صورًا من احتفال ريال مدريد باللقب، وكذلك صورة من المباراة التاريخية التي خاضها الفريق الأحمر أمام الملكي الإسباني، في احتفالية نادي القرن، وأرفقها بتعليق: «تهانينا إلى كبير إسبانيا وأوروبا وشريكنا في احتفالية نادي القرن».

وأحرز ريال مدريد لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للمرة 34 ليعزز رقمه القياسي بعد التفوق 2-1 على فياريال بفضل هدفي كريم بنزيمة، الخميس.

وقبل إقامة الجولة الأخيرة، أصبح رصيد ريال مدريد 86 نقطة من 37 مباراة وبفارق سبع نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني الذي خسر 2-1 على أرضه أمام أوساسونا، الخميس.

