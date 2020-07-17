شكرا لقرائتكم فايلر يمنح رباعى الأهلى الشباب قبلة الحياة بـ4 كلمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر بالرباعي الشاب الذي تم تصعيده مؤخراً للتدريب مع الفريق الأول ، ويضم : عربي بدر ومحمد شكري وشادي رضوان ومحمد فخري ، ويرى فايلر أن اللاعبون الأربعة "أصحاب قدرات فنية عالية" ويبذلول جهداً جيداً في تدريبات الفريق الأول منذ أن تم تصعيدهم حينما تم إستئناف التدريبات عقب توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا ، ويحرص فايلر على مُتابعة هذا الرباعي بشكل مُستمر وتوجيه النصائح لهم من أجل تنفيذ التعليمات والأرتقاء بمستواهم الفني والبدني.

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من جانبه ، تحدث ديفيد سيزا المدرب العام للفريق للأهلي عن تصعيد الناشئين في الفترة الماضية والاعتماد عليهم في تدريبات الفريق بصحبة اللاعبين الكبار ، موضحاً في تصريحات إعلامية أن الاهلي لديه قاعدة جيدة في قطاع الناشئين ينظر لها الجهاز الفني للفريق الأول بعين الإعتبار وهم هناصر جيدة ومُبشرة وتحتاج إلى مزيد من الوقت لاكتساب الخبرات ثم الدخول في حسابات الجهاز الفني، فالجميع يدرك ان الأجواء في الفريق الأول تختلف تمامًا عن أجواء اللعب في فرق الشباب والناشئين".

وتابع "تصعيد الناشئين واكسباهم الخبرات من أهم الأساسيات التي يعتمد عليها الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر في أي مكان نعمل فيه" ، وأستكمل سيزا "هذا الامر مهم بالتحديد في النادي الأهلي لأنه يمتلك قاعدة مميزة جدًا من اللاعبين الموهوبين في قطاع الناشئين.