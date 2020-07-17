شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. التعادل السلبى يحسم أول قمة بين الاهلى والزمالك فى القرن الحالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 17 يوليو 2000 ، أقيمت أول مباراة قمة بين الأهلى والزمالك فى القرن الحالي، حيث استضاف الأهلى البطل المتوج بلقب الدورى للعام السابع على التوالى بقيادة الألمانى راينر تسوبيل، غريمه التقليدى نادى الزمالك الذى ارتضى بالمركز الثالث بقيادة الألمانى أتوفيستر، بعد أن أطاحت به انتفاضة الدراويش بقيادة محسن صالح.

بدأ الألمانى تسوبيل بتشكيل مكون من: عصام الحضرى لحراسة المرمى، إبراهيم حسن "كابتن الفريق"، هادى خشبة، إبراهيم سعيد، حسين شكرى، سعيد عبدالعزيز لخط الظهر، سيد عبدالحفيظ، محمد جودة، هشام حنفى لخط الوسط، وليد صلاح الدين، محمد فاروق لهط الهجوم.

ثم دفع بكلا من سامى قمصان، ياسر ريان، علاء إبراهيم بدلا من سعيد عبد العزيز، محمد جودة، وليد صلاح الدين على الترتيب.

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بينما بدأ أتوفيستر بتشكيل مكون من عبدالواحد السيد لحراسة المرمى، أحمد صالح، بشير التابعى، حسام عبدالمنعم، هيثم فاروق، طارق السعيد لخط الظهر، إسماعيل كوليبالى، أيمن عبدالعزيز، خالد الغندور"كابتن الفريق" لخط الوسط، محمد صبرى، عبداللطيف الدومانى لخط الهجوم.

ثم دفع بكلا من عمرو فهيم، عبدالحليم على، أسامة نبيه بدلا من أحمد صالح، عبداللطيف الدومانى، محمد صبرى على الترتيب.

أدار المباراة الحكم الألمانى ماركوس ميرك، انتهت المباراة بالتعادل السلبى، لينهى الأهلى الموسم وهو على القمة برصيد "60" نقطة، بينما أرتضى الزمالك بالمركز الثالث برصيد "52" نقطة.