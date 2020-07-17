شكرا لقرائتكم فايلر يُحدد شروط الإستغناء عن "شيخ" الأهلي في ميركاتو الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي شروط الإستغناء عن أحمد الشيخ لأحد الأندية المحلية وهي أن يتم التعاقد مع لاعب أخر قوي في نفس مركز الشيخ وأن يستفيد النادي من رحيل اللاعب بأن يضم أخر على سبيل المقايضة على سبيل المثال ،ويأتي موقف المدرب السويسري بعدما شهدت الفترة الماضية تلقي أحمد الشيخ عدة عروض من أندية محلية أبرزها بيراميدز والمقاصة ورغم أن فايلر سبق ورفض رحيل اللاعب إلا أن الأيام الماضية شهدت مرونة من جانب المدير الفني بإمكانية الإستغناء عنه على سبيل الإعارة لأحدى الأندية المحلية مقابل أن يضم الأهلي أحداً من لاعبي هذه الأندية يحتاج إليه المارد الأحمر أكثر من أحمد الشيخ.

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من ناحية أخرى ، أغلق مسئولو الأهلي ملف العروض المحلية الخارجية لصالح جمعة لاعب الفريق بعدما قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق منح اللاعب فرصة جديدة لمدة 60 يومًا رغم أن إدارة النادي عبر أمير توفيق مدير التعاقدات كانت قد بدأت رحلة البحث عن عروض محلية وخارجية للتخلص من صالح جمعة إلا أن الأمور تغيّرت في الفترة الأخيرة بعدما أعلن المدير الفني أن صالح جمعة لديه فرصة كُبرى للبقاء مع الفريق خلال الموسم المقبل إذا استغل الفرصة التى حصل عليها مؤخراً بالاجتهاد والتركيز لمدة شهرين وبعدها سيكون من حقه المشاركة في المباريات، ورغم أن علاقة فايلر بصالح جمعة توترت خلال الفترة الماضية على خلفية قرار المدير الفنى باستبعاد اللاعب وعرضه للبيع ثم خروج اللاعب بتصريحات قوية ضد المدير الفنى، إلا أن العلاقة تحسنّت إلى حد كبير الفترة الماضية وبات واضحاً أن صالح جمعة قد يحصل على فرصة تانية مع المارد الأحمر.

وحرص فايلر على متابعة صالح جمعة خلال الفترة الماضية ووجد أن هناك تحسّنا واضحًا فى مستوى اللاعب والتزامه ولياقته ووزنه كما تلقى فايلر إشادة من جهازه المعاون له خلال الفترة التى خاض فيها صالح تدريبات فردية وجماعية حينما كان المدرب السويسري يقضي إجازة في بلاده وعاد للقاهرة منذ عشرة أيام تقريبًا، وأمام هذه التطورات أبلغ فايلر معاونيه أنه سيمنح صالح جمعة فرصة ثانية في الاهلي لمدة 60 يومًا وبإمكان اللاعب المشاركة مع الفريق في المباريات لو حافظ على التزامه وإذا ما نجح فى علاج الأخطاء الفنية التى ظهرت فى أدائه بالملعب وسبق واشتكى منها فايلر وأهمها عدم القيام بالواجب الدفاعى والاكتفاء بدور المتفرج عندما يفقد الكرة.