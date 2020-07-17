شكرا لقرائتكم أبو الدهب لـ"الخليج 365": المايسترو وضع 48 بندا فى عقد احترافى أبرزها "الباركينج" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

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المايسترو وضع 48 بندا فى عقدى الاحترافى من بينها "الباركينج"

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المنافسة فى مصر تقتصر على الأهلى و الزمالك.. والأحمر فى حتة وباقى الأندية فى حتة ثانية خالص

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كشف محمود أبو الدهب، نجم الأهلى الأسبق، عن كواليس انتقاله إلى الدورى النمساوى برعاية الراحل صالح سليم، الذى ميزه عن سائر لاعبى الدورى المصرى بعقد تاريخى مكون من 48 بندا.

ورغم أن سنوات ارتدائه قميص الأهلى لم تستمر أكثر من عدد أصابع اليد الواحدة، إلا أن المدفعجى محمود أبو الدهب، صاحب الأقدام الذهبية، والتى استطاعت أن تمزق شباك المنافسين بقذائفها الصاروخية، التى حققت الكثير من البطولات مع القلعة الحمراء، إنه محمود أبو الدهب، أحد أشهر المدفعجية فى تاريخ الكرة المصرية، والذى صال وجال فى شباك فرق الدورى الممتاز، بتسديداته الصاروخية التى منحته هذا اللقب، وجعلته يتربع على عرش كل من تميز بالتسديدات القوية.

بدأ محمود أبو الدهب مشواره الكروى فى أحد مراكز الشباب، ثم انتقل منه إلى الزمالك فالأهلى ثم الاحتراف الخارجى، في رحلة كروية حافلة بالألقاب والحواديت الكروية الممتعة، وفى هذا الصدد حرص "الخليج 365" على محاورة قاعدة الصواريخ الكروية، الذى فتح صندوق الذكريات وتطرق إلى أبرز المواقف التى مر بها فى حياته ، و كذلك الطريق الذى سلكه حتى وصل إلى قلوب الأهلاوية، وكذلك شباك الفرق المنافسة فى المباريات ، فكان معه الحوار التالى ..