سيرينا وليامس تخوض دورة كنتاكي

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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لوس أنجليس: ستخوض الاميركية سيرينا وليامس، حاملة لقب 23 بطولة كبرى في كرة المضرب، دورة كنتاكي الاميركية في أغسطس المقبل بحسب ما ذكر المنظمون الخميس.

وستكون وليامس (38 عاما) مع مواطنتها سلون ستيفنز حاملة لقب 2017، بين عداد المشاركات في الدورة التي تنطلق في 10 اغسطس.

ولم تخض وليامس اية دورة منذ تمثيلها بلادها في كأس الاتحاد في فبراير الماضي، وذلك قبل تعليق كل دورات المحترفات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

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ومن المتوقع استئناف دورات المحترفين والمحترفات في اب/اغسطس.

وكانت وليامس قد اشارت انها تنوي المشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في نيويورك في نهاية اغسطس.

وتُعدّ دورة كنتاكي من الاضافات الجديدة على روزنامة الموسم المعدل بسبب جائحة كورونا، الى جانب دورة براغ (10-16 اب/اغسطس). ويُستهل الموسم المشوّه بدورة باليرمو الايطالية لدى السيدات في 3 اغسطس.