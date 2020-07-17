شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب طنطا: أمتلك لاعبين قادرين على تعويض الثنائى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن المزين، المدير الفنى لفريق طنطا، أن رحيل الثنائى الأفريقى تاديو لوانجا وماريو بيرنارد لا يوثر على أداء الفريق فى المباريات المتبقية من بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، خاصة أنه يملك البديل الأفضل فى هذه المراكز وسيعمل على تجهيز اللاعبين بالصورة الأفضل فى المرحلة المقبلة، حيث يتواجد أبناء السيد البدوى بمعسكر مغلق فى برج العرب بالإسكندرية لنهاية منافسات بطولة الدورى.

وأوضح أيمن المزين، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يوجد عناصر جيدة بالفريق قادرة على تعويض الثنائى الأفريقى وتم رحيلهما بالتراضى بعد فسخ عقديهما وإنهاء كافة الأمور التعاقدية والمادية.

من ناحية أخرى جاءت نتيجة العينة من المسحة الرابعة للاعبى فريق طنطا سلبية خلال تواجدهم بمعسكر مغلق فى برج العرب بالإسكندرية ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم والمقرر لها 6 أغسطس المقبل.

Advertisements

كان مجلس إدارة طنطا برئاسة فايز عريبى قد فسخ التعاقد مع الثنائى الأفريقى تاديو لوانجا وماريو بيرنارد نظرًا لعدم الحاجة لجهودهما بعد استشارة أيمن المزين المدير الفنى لأبناء السيد البدوى.

ويخوض فريق طنطا بقيادة أيمن المزين معسكرا مغلقًا بمدينة برج العرب فى الإسكندرية ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم و يستمر لنهاية منافسات البطولة، وقرر أيمن المزين ضم لاعبىن من قطاع الناشئين خلال معسكر الفريق بالإسكندرية للاستعانة بهم خلال مباريات بطولة الدورى الممتاز، حيث يضم 34 لاعبًا.

ويقترب ستاد المكس بالإسكندرية من استضافة مباريات فريق طنطا عقب استئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم وذلك بسبب أعمال الصيانة فى ستاد نادى طنطا ويأتى هذا عقب اتصال هاتفى بين فايز عريبى رئيس النادى وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.