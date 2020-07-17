شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى يختار التشكيل التاريخى للفراعنة من جيله.. الشناوى وصلاح ومتعب فى القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع عصام الحضرى، حارس مرمى الأهلى والزمالك والمنتخب السابق، التشكيل الأمثل فى تاريخ الكرة المصرية من جيله الذين خاضوا معه مباريات الفراعنة، من وجهة نظره، واختار السد العالى محمد الشناوى حارس النادى الأهلى فى حراسة مرمى التشكيل الأمثل للفراعنة، وفى خط الدفاع كل من أحمد فتحى، وائل جمعة، هانى سعيد، وسيد معوض، وبالانتقال إلى خط الوسط حسنى عبد ربه ومحمد شوقى، وفى وسط الهجوم محمد أبو تريكة، ومعه محمد صلاح وأحمد حسن، وعماد متعب مهاجما.

وأوضح الحضرى والحارس صاحب الأرقام القياسية فى تصريحات تليفزيونية أنه إذا كان هذا التشكيل هو الذى يتم تنفيذه لوصلت مصر إلى ربع نهائى كأس العالم قائلا، "لو التشكيل دا معانا كنا وصلنا دور الـ8 فى كأس العالم".

Advertisements

وأشاد عصام الحضرى بقدرات محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلي، قائلا، "حارس مرمى مصر الأول هو محمد الشناوى، لعب كأس أمم أفريقيا وشارك فى التصفيات".

وأشار الحضرى إلى أنه كان يرحب بمنح شارة قيادة المنتخب الوطنى لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، إذا طلب منه المدير الفنى ذلك لأنه لاعب ذو قيمة على مستوى العالم، والقيادة ليست بالشارة.

وأضاف الحضري، يجب على الجميع أن يفتخر بما قدمه محمد صلاح، حيث أصبح من أفضل 3 لاعبين فى العالم، وكنت أول من قدم التهنئة له بعد الفوز بالدورى الإنجليزى، مؤكداً أن صلاح لو تواجد فى جيله مع المدير الفنى حسن شحاته لما تأهلنا لكأس العالم فقط، بل كنا سنصعد لدور الثمانية.