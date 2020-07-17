شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد عبد الغنى صخرة دفاعية جديدة فى ميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حفر محمد عبد الغنى، لاعب فريق الزمالك، اسمه فى قلوب الجماهير البيضاء بقوة منذ قدومه من نادى مصر، فى ظل امتلاكه قوة دفاعية فى خط الدفاع، ونجاحه فى إقناع المدربين بإمكانياته بداية من كريستيان جروس المدرب السابق، حيث يمتلك العديد من المزايا، منها تنفيذ الجانب الخططى للمدرب داخل الملعب فهو من اللاعبين المفضلين لدى المدربين فى المباريات الكبيرة لتنفيذ خططهم بالإضافة إلى إجادته اللعب فى أكثر من مركز.

وشهدت الأيام الماضية توقيع اللاعب على عقوده مع الفريق على بياض، وحدد مسئولو الزمالك 4.5 مليون جنيه، راتبًا سنويًا لمحمد عبد الغنى مدافع الفريق، من أجل تجديد عقده الذى ينتهى بعد موسمين، وذلك تقديراً من إدارة النادى الأبيض لمجهودات اللاعب التى قدمها مع الفريق منذ ضمه من نادى مصر، حيث ينص عقده الحالى على تقاضيه ما يقرب من مليون جنيه سنوياً، لذا جاء قرار إدارة نادى الزمالك بتقديره ماليًا بصورة أفضل بعد المجهودات التى قدمها وكشف وكيله ميدو حزين عن توقيعه على بياض للنادى فى جلسة مع مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء دون تحديد المقابل الذى سيتقاضاه والذى كشف مصدر مقرب من اللاعب إن الإدارة البيضاء عرضت عليه تقاضى 4.5 مليون جنيه سنوياً.



فى احد المباريات



لاعب الزمالك والسيارة الحمراء

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لاعب الزمالك مع والدته



عبد الغنى واسرته



عبد الغنى والونش



عبد الغنى