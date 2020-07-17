شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله يستعرض مهاراته الكروية على هامش مران بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض محمود فتح الله، مدافع الزمالك ومنتخب مصر السابق ومدرب فريق بيراميدز حالياً، مهارته الكروية على هامش تدريبات الفريق. ونشر عمر جابر، لاعب بيراميدز، فيديو عبر حسابه الشخصى على إنستجرام خلال تسديد فتح الله للكرة من خلف المرمى لتغير مسارها وتعانق الشباك، وكتب فتح الله عبر حسابه الشخصى على إنستجرام "الحمدلله.. بشكرك على دعمك ليا" فى إشارة لعمر جابر.

فى سياق آخر، قال محمود فتح الله إن المباراة الودية التى خاضها ألفريق أمام مصر المقاصة حققت المطلوب منها وخرج الجهاز ألفنى بالعديد من المكاسب المهمة بعيدًا عن النتيجة التى انتهى عليها اللقاء بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، وأوضح فتح الله أن التجربة كانت جيدة واطمأن خلالها الجهاز ألفنى على أغلب اللاعبين خاصة أنها أول لقاء ودى بعد ٤ أشهر من التوقف والراحة الإجبارية بسبب فيروس كورونا، وحصل اللاعبون على إحساس المباريات مجددًا بعد طول غياب والجهاز ألفنى سعيد للغاية بتعطش اللاعبين للكرة وعودة النشاط من جديد.

أشاد مدرب بيراميدز بصانع الألعاب الشاب محمد سليم والذى شارك فى الشوط الأول أمام المقاصة موضحًا أنه لاعب جيد للغاية ويحتاج للفرصة والمزيد من المباريات والاحتكاك وسيكون إضافة قوية، والغياب عن المباريات منذ فترة طويلة مؤثر على أى لاعب والاحتكاك يعيده لمستواه. وكشف فتح الله عن السر وراء غياب الثلاثى محمد فاروق وجون أنطوى وإيريك ترأورى عن ودية المقاصة موضحًا أن الثلاثى يعانى من إجهاد بسيط وفضل الجهاز ألفنى عدم الدفع بهم ولكن الثلاثى سيكون جاهزًا للمشاركة بشكل طبيعى يداية من الاثنين المقبل فى معسكر برج العرب بالإسكندرية. Advertisements

قال محمود فتح الله مدرب فريق نادى بيراميدز إن المباراة الودية التى خاضها ألفريق أمام مصر المقاصة حققت المطلوب منها وخرج الجهاز ألفنى بالعديد من المكاسب المهمة بعيدًا عن النتيجة التى انتهى عليها اللقاء بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، وأوضح فتح الله أن التجربة كانت جيدة واطمأن خلالها الجهاز ألفنى على أغلب اللاعبين خاصة أنها أول لقاء ودى بعد ٤ أشهر من التوقف والراحة الإجبارية بسبب فيروس كورونا، وحصل اللاعبون على إحساس المباريات مجددًا بعد طول غياب والجهاز ألفنى سعيد للغاية بتعطش اللاعبين للكرة وعودة النشاط من جديد.

أشاد مدرب بيراميدز بصانع الألعاب الشاب محمد سليم والذى شارك فى الشوط الأول أمام المقاصة موضحًا أنه لاعب جيد للغاية ويحتاج للفرصة والمزيد من المباريات والاحتكاك وسيكون إضافة قوية، والغياب عن المباريات منذ فترة طويلة مؤثر على أى لاعب والاحتكاك يعيده لمستواه.

وكشف فتح الله عن السر وراء غياب الثلاثى محمد فاروق وجون أنطوى وإيريك ترأورى عن ودية المقاصة موضحًا أن الثلاثى يعانى من إجهاد بسيط وفضل الجهاز ألفنى عدم الدفع بهم ولكن الثلاثى سيكون جاهزًا للمشاركة بشكل طبيعى يداية من الاثنين المقبل فى معسكر برج العرب بالإسكندرية.