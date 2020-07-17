شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون مكتمل الصفوف قبل ودية أسوان بعد عودة سيف الدين الجزيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتملت صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، وذلك بعد عودة التونسى سيف الدين الجزيرى هداف الفريق، والذى كان قد سافر إلى تونس فى بداية أزمة كورونا مارس الماضى وتوقف النشاط الرياضي، قبل أن يعود اللاعب إلى الفريق مؤخراً ليشارك فى التدريبات بعد إجراء المسحة الطبية للكشف عن كورونا، حيث يستعد المقاولون لمواجهة أسوان ودياً يوم 21 يوليو الجارى استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى العام يوم 6 أغسطس المقبل.

سيف الجزيري

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في سياق متصل، أكد علاء عبد الغني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن الجهاز الفني لذئاب الجبل سيعطي اهتماماً خاصاً لقطاع الناشئين في المرحلة المقبلة، مضيفاً في تصريحلت خاصة، أنه تم تصعيد لاعبين من الناشئين بالإضافة إلى الثنائي الذي يتواجد منذ فترة مع الفريق مثل محمد علي ويوسف أبو هشيمة.

وأضاف عبد الغني أنه تم تصعيد الثنائي تايسون وفضل، لتدعيم صفوف الفريق، ويبحث الجهاز الفنى للمقاولون عن محمد صلاح جديد فى قطاع الناشئين للاستفادة الفنية من المواهب فى الوقت الحالى والاستفادة المادية فى المستقبل كما حدث مع فرارى الفراعنة.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.