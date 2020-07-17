شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يُحدد شروط الاستغناء عن "شيخ" الأهلي فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، شروط الاستغناء عن أحمد الشيخ لأحد الأندية المحلية، وهى أن يتم التعاقد مع لاعب آخر قوى فى نفس مركز الشيخ، وأن يستفيد النادى من رحيل اللاعب بأن يضم آخر على سبيل المقايضة على سبيل المثال.

ويأتى موقف المدرب السويسرى بعدما شهدت الفترة الماضية تلقى أحمد الشيخ عدة عروض من أندية محلية، أبرزها بيراميدز والمقاصة، ورغم أن فايلر سبق ورفض رحيل اللاعب إلا أن الأيام الماضية شهدت مرونة من جانب المدير الفنى بإمكانية الاستغناء عنه على سبيل الإعارة لأحد الأندية المحلية مقابل أن يضم الأهلى أحد لاعبى هذه الأندية يحتاج إليه المارد الأحمر أكثر من أحمد الشيخ.

من ناحية أخرى، أغلق مسئولو الأهلى ملف العروض المحلية الخارجية لصالح جمعة لاعب الفريق بعدما قرر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق منح اللاعب فرصة جديدة لمدة 60 يومًا رغم أن إدارة النادى عبر أمير توفيق مدير التعاقدات كانت قد بدأت رحلة البحث عن عروض محلية وخارجية للتخلص من صالح جمعة إلا أن الأمور تغيّرت فى الفترة الأخيرة بعدما أعلن المدير الفنى أن صالح جمعة لديه فرصة كُبرى للبقاء مع الفريق خلال الموسم المقبل إذا استغل الفرصة التى حصل عليها مؤخراً بالاجتهاد والتركيز لمدة شهرين وبعدها سيكون من حقه المشاركة فى المباريات، ورغم أن علاقة فايلر بصالح جمعة توترت خلال الفترة الماضية على خلفية قرار المدير الفنى باستبعاد اللاعب وعرضه للبيع ثم خروج اللاعب بتصريحات قوية ضد المدير الفنى، إلا أن العلاقة تحسنّت إلى حد كبير الفترة الماضية وبات واضحاً أن صالح جمعة قد يحصل على فرصة تانية مع المارد الأحمر.

وحرص فايلر على متابعة صالح جمعة خلال الفترة الماضية ووجد أن هناك تحسّنا واضحًا فى مستوى اللاعب والتزامه ولياقته ووزنه كما تلقى فايلر إشادة من جهازه المعاون له خلال الفترة التى خاض فيها صالح تدريبات فردية وجماعية حينما كان المدرب السويسرى يقضى إجازة فى بلاده وعاد للقاهرة منذ عشرة أيام تقريبًا، وأمام هذه التطورات أبلغ فايلر معاونيه أنه سيمنح صالح جمعة فرصة ثانية فى الاهلى لمدة 60 يومًا وبإمكان اللاعب المشاركة مع الفريق فى المباريات لو حافظ على التزامه وإذا ما نجح فى علاج الأخطاء الفنية التى ظهرت فى أدائه بالملعب وسبق واشتكى منها فايلر وأهمها عدم القيام بالواجب الدفاعى والاكتفاء بدور المتفرج عندما يفقد الكرة.