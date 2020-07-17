شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. بطل القرن الأوروبى vs الأفريقى.. رحلة تفوق الأهلى على ريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج ريال مدريد الإسبانى، بقيادة مديره الفنى زين الدين زيدان، بلقب "الليجا" وأزاح الغريم برشلونة عن عرش الموسمين الماضيين، حيث حسمت مواجهة فياريال ضمن الجولة 37 ما قبل الأخيرة من الدورى الإسبانى لقب الليجا الـ34 للنادى الملكى، الأمر الذى يجعل دائرة الصراع مشتعلة ومستمرة على مستوى العالم مع منافسه الأهلى صاحب لقب نادى القرن والأكثر تتويجا بالألقاب والبطولات التى تحسم التفوق للقلعة الحمراء.

ويمتلك ريال مدريد رقماً قياسياً فى تحقيقه لبطولة دورى أبطال أوروبا برصيد 13 لقباً، ولديهم الكثير من الأوقات التى كانوا فيها مُسيطرين بشكل كامل على القارة العجوز، والتى كانت أبرزها انتصارهم فى دورى الأبطال منذ عام 2011 وحتى 2018.

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كما يعتبر النادى الأهلى هو الأكثر نجاحاً وحصولا على بطولات فى العالم أجمع، حيث يمتلك الفريق المصرى 133 بطولة منذ تأسيسه ما بين محلية وقارية، وقد تأسست القلعة الحمراء الذى يُلقب بنادى القرن عام 1907، واستطاع الهيمنة على القارة السمراء منذ تأسيسه.

ومن بين البطولات الكثيرة التى حققها الشياطين الحُمر هى بطولة الدورى المصرى الذى تُوج بلقبه فى 41 مناسبة، كما استطاع أن يحصد 36 بطولة من كأس مصر، و10 بطولات من السوبر المصرى، بالإضافة إلى بطولاته الأفريقية والتى كانت من بينها ثمانى بطولات من دورى أبطال أفريقيا، و6 كؤوس من السوبر الأفريقى وبطولة واحدة من كأس الكونفدرالية.

سوبر كورة يسلط الضوء فى الإنفوجراف التالى على مقارنة بين بطولات الأهلى وريال مدريد المحلية والقارية..