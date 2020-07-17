شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالى يستعيد ذكريات "تشميسة" سيد معوض فى لقاء الأهلي والدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد حسام غالى، نجم النادى الأهلى السابق مدير الكرة حالياً بفريق الجونة، ذكرياته مع القلعة الحمراء فى لقاء الإسماعيلي، واستعرض "كابيتانو" القلعة الحمراء السابق لقطة مهارية خلال المباراة، عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، عندما قام بـ"تشميس" سيد معوض ظهير أيسر الدراويش آنذاك قبل أن ينضم إلى النادى الأهلى

وشارك حسام غالى فى 74 مباراة دولية بقميص منتخب مصر، ولعب لـ6 أندية طوال مسيرته وهى الأهلى وفينورد الهولندى وتونتنهام وديربى كاونتى الإنجليزيين والنصر السعودى وليرس البلجيكى.

حصل غالى مع الأهلى على 13 بطولة، هى الدورى المصرى 2010/2011 - 2015/2016- 2016/2017- 2017/2018، كأس السوبر المصرى 2010 - 2014 – 2015، كأس مصر 2003- 2017، دورى أبطال إفريقيا2001 – 2012، كأس الكونفدرالية 2014، كأس السوبر الإفريقى 2002

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وأعلن كابيتانو القلعة الحمراء قرار اعتزال الساحرة المستديرة بشكل رسمى فى 23 أبريل 2018 بمؤتمر صحفى عقده بمقر القلعة الحمراء وانهمرت الدموع من عينيه قائلا، "عايز ارتاح".

وقال حسام غالى باكياً، "يشهد الله أننى لم أقصر أو أتخاذل فى حق الأهلى، وأتمنى أن يكون جمهور القلعة الحمراء راضيا عنى، لحظة صعبة ولكنها سنة الحياة، أدعوكم لمباراة اعتزالى وأتشرف بحضوركم وفخور بانتمائى لهذا الصرح الكبير".

ولعب حسام غالى من بداية اللقاء وغادر فى الدقيقة 76، ولعب على حسابه صلاح محسن الذى سجل هدف اللقاء الوحيد فى الدقيقة 83، ووجه غالى تحية الوداع للجماهير فى آخر مباراة له بالملاعب، كما قام بتحية زملائه بأرض الملعب وكذلك الجهاز الفنى والإدارى والطبي.