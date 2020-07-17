سباق الأبطال في بريميرليج .. استفاقة جماعية تشعل المنافسة (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد فاروق:

بعد جولة محبطة شهدت سلسلة من النتائج السلبية الجماعية، استفاق الثلاثي تشيلسي، ليستر سيتي ومانشستر يونايتد في الجولة السادسة والثلاثين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، وحققوا الفوز في مواجهاتهم، ليبقى الصراع مشتعلًا على اثنتين من بطاقات التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وضمن ليفربول ومانشستر سيتي مبكرًا البطاقتين الأولى والثانية، بينما تركا ثلاثة فرق تتصارع بشراسة على بطاقتين أخرتين، بين أربع بطاقات محجوزة للإنجليز في دوري الأبطال.

افتتح تشيلسي الجولة بالفوز بهدف نظيف على الهابط رسميًا نورويتش سيتي، برأسية المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو، وهو الفوز الذي كان كافيًا لطمأنة قلوب محبي الفريق الأزرق، بعد سقوط مخيب بثلاثية أمام شيفيلد يونايتد.

بدوره اقتنص ليستر سيتي الذي انهار برباعية مقابل هدف وحيد أمام بورنموث في الجولة الماضية فوزًا غاليًا، بثنائية نظيفة على حساب شيفيلد يونايتد، أنعش آمال التأهل للبطولة القارية الأشهر، وسجل هدفيه أيوزي بيريز وديميراي جراي.

مانشستر يونايتد الذي عانى من نهاية قاسية في الجولة السابقة، بعدما خسر تقدمه أمام ساوثامبتون في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، انتفض بدوره على حساب مضيفه كريستال بالاس، وفاز بهدفين سجلهما ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال، ليواصل تضييق الخناق على تشيلسي وليستر سيتي، قبل جولتين فقط من نهاية المشوار.

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بتلك النتائج حافظ تشيلسي على موقعه منفردًا في المركز الثالث، قبل مواجهتين من العيار الثقيل، أمام ليفربول بطل المسابقة وولفرهامبتون الذي يكافح لتأمين إحدى البطاقات المؤهلة للدوري الأوروبي.

موقف مانشستر يوناستد وليستر سيتي يبدو مختلفًا، حيث يصطدم الفريقان في الجولة الأخيرة، في مواجهة ربما تجعلها الظروف أشبه بمباراة نهائية على أحد الألقاب، كما ستمنح تلك المواجهة فرصة ذهبية لفريق تشيلسي، الذي سيضمن رسميًا تأهله لدوري أبطال أوروبا في حالة فوزه على ليفربول، دون الحاجة لنتيجة مواجهته الأخيرة.

وقبل الصدام المنتظر بين مانشستر يونايتد وليستر سيتي، سيخوض ليستر مواجهة صعبة أمام توتنهام هوتسبر، الساعي لتأمين التأهل للدوري الأوروبي، بينما سيلتقي مانشستر يونايتد مع ويست هام يونايتد، الذي يكافح من أجل النجاة من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

خسارة تشيلسي أمام ليفربول قد تفتح احتمالات أمام تساوي الفرق الثلاثة في رصيد النقاط في نهاية الموسم، في حالة فوز مانشستر يونايتد وليستر سيتي في مواجهتيهما بالجولة المقبلة، وتعادلهما في مباراتهما بالجولة الأخيرة، لكنه احتمال لا يتمناه محبو تشيلسي، الذي يتأخر بفارق الأهداف عن منافسيه، وهي القاعدة التي تحسم الأفضلية تبعًا للوائح بريميرليج.

لكن تعادل تشيلسي على الأقل سيجعل مصيره بيديه في الجولة الأخيرة، حيث سيضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا، في حالة فوزه على وولفرهامبتون بالجولة الأخيرة.