كيف تناولت الصحف الإسبانية تتويج الريال بالدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - حسم فريق ريال مدريد رسميًا لقب الدوري الإسباني للمرة الـ34 في تاريخه، بعد الفوز على فريق فياريال بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات الأسبوع الـ37 من عمر المسابقة المحلية موسم (2019 - 2020).

ريال مدريد تفوق من حيث فارق النقاط مع غريمه وملاحقه المباشر برشلونة بفارق سبع نقاط حيث تربع الملكي على القمة برصيد 86 نقطة، في المقابل تواجد الفريق الكتالوني في المركز الثاني برصيد 79 نقطة.

وشهدت هذه الجولة سقوط مخيب لبرشلونة على ملعبه "كامب نو" إثر الخسارة من أوساسونا بهدفين مقابل هدف وحيد، ليفقد الفريق الكتالوني اللقب بعدما توّج بها خلال آخر موسمين.

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية، أبرز ما تناولته الصحف الإسبانية عقب تتويج ريال مدريد بلقب الدوري، والذي لم يعود آخر تتويج به عام 2017:

- "ملوك الليجا الجدد"

صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت إن فريق ريال مدريد أصبحوا ملوك الليجا الجدد، بعد الفوز باللقب المحلي للمرة الـ34 في تاريخ العملاق الإسباني.

وأضافت الصحيفة أن بنزيمة ساهم بمفرده في فوز فريقه باللقب، بعدما سجل هدفين في شباك فياريال، ليرفع النجم الفرنسي رصيده من الأهداف إلى 21 خلال هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد استطاعوا أن يعودوا إلى عرش المسابقة من جديد، بعدما فقدوا لقب الليجا خلال آخر موسمين لصالح الغريم برشلونة.

- "الريال بطل الدوري بجدارة"

أشادت صحيفة "أس" الإسبانية، بفوز فريق ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني، والذي لم يحققه النادي الملكي منذ عام 2017.

وذكرت الصحيفة أن ريال مدريد استحق الفوز بلقب الدوري الإسباني بجدارة نظرًا للمستوى الذي قدمه فريق المدرب زين الدين زيدان منذ عودة المنافسات عقب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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وسلطت الصحيفة الضوء على المدير الفني لفريق الريال زين الدين زيدان، حيث وصفته بأنه يمتلك "صيغة سرية" للنجاح خاصة أنه آخر مدير فني يقود فريق العاصمة للفوز بلقب الدوري في عام 2017.

واستطاع ريال مدريد أن يفوز منذ عودة المنافسات في عشر مباريات متتالية، كان آخرها تحقيق الانتصار على فريق الغواصات الصفراء فياريال بهدفين مقابل هدف.

- "نهاية حزينة في الكامب نو"

صحيفة "سبورت" الكتالونية والمقرب إلى فريق برشلونة، قالت إن رفاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كتبوا نهاية حزينة على ملعب "كامب نو" بعد الخسارة من الضيف أوساسونا بهدف مقابل هدفين.

وواصلت الصحيفة أن نهاية برشلونة في الدوري على ملعبه كانت "خيبة" أمل كبيرة بعد الخسارة من أوساسونا.

وأضافت الصحيفة الكتالونية، أن نتيجة برشلونة لم تؤثر على ريال مدريد الذي بدوره فاز على فياريال ليحسم اللقب بصورة رسمية دون النظر إلى نتيجة البرسا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد والذي لم يحقق لقب الدوري منذ عام 2017، نجح في استعادة اللقب من برشلونة مجددًا، حيث توّج الفريق الكتالوني باللقب خلال آخر موسمين.

- "الريال يقلب الطاولة على برشلونة"

بدورها علقت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، على تتويج ريال مدريد بلقب الدوري، قائلة إن الفريق الملكي استطاع أن يقلب الطاولة على برشلونة رغم أن الأخير كان مسيطر على القمة معظم الموسم الحالي.

وأضافت الصحيفة أن زين الدين زيدان استطاع أن يعيد ريال مدريد على طريق البطولات المحلية وتحديدًا الفوز بلقب الدوري خاصة أن "الميرنجي" عانى كثيرًا على مستوى النتائج سواء كان محليًا أو قاريًا.