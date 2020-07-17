حسام الزناتي يوضح حقيقة انتمائه للزمالك

أوضح حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، حقيقة انتمائه إلى نادي الزمالك. وقال الزناتي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " لست زملكاويا ولا أنتمي لأي نادي ولست عضوا في الوايت نايتس و لا أشجع أي نادي في مصر". في الوايت نايتس و لا أشجع أي نادي في مصر". وأضاف " لم أتأثر بحملات الهجوم والتشكيك ضدي". وأردف " لا أخجل من الحديث مع أصحاب Advertisements الخبرات ومن سبقوني في العمل بالمسابقات". الخبرات ومن سبقوني في العمل بالمسابقات". وتابع " أرفض المجاملات في اختيار مراقبي المباريات". وواصل "رفضت تولى المسابقات في البداية بسبب حبي وتعلقي بالجونة". وأتم " المسابقات أصبحت إدارة وليست لجنة المسابقات متخصصة في تطبيق العقوبات التي تحدث داخل الملعب العقوبات التأديبية اختصاص لجنة الإنضباط".

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