رياضة | شوبير: الأهلي لن يتعاقد مع سيرينو

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر شوبير: الأهلي لن يتعاقد مع سيرينو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد شوبير الإعلامي الكبير أن النادى الأهلى اقترب من التعاقد مع صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب والمنتخب الأولمبي.

ويسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد شوبير فى تصريحات إذاعية عبر "راديو أون سبورت": "الأهلي يتجه للتعاقد مع لاعب شاب سيكون إضافة للفريق الأول في المستقبل، ولا يوجد أي مفاوضات مع أي مدافع حاليا، ولم يتفاوض النادي أيضا مع الأوروجواياني سيرينو صانع ألعاب صن داونز الجنوب أفريقي".

وكان النادى الأهلى قد تعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب والمنتخب الأولمبي لمدة 5 سنوات .