رياضة | حقيقة توقيع صالح جمعة للزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر حقيقة توقيع صالح جمعة للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية حقيقة توقيع صانع ألعاب الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي صالح جمعة، على عقود مبدئية تمهيدا للانتقاله إلى صفوف الزمالك هذا الصيف، إلى جانب عودة اللاعب لتدريبات القلعة الحمراء بقرار إداري من محمود الخطيب رئيس النادي، دون علم السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق.

ونفى مسؤولي النادي الأهلي قيام صالح جمعة بالتوقيع لنادي الزمالك، موضحين أن هذه الشائعات هدفها الأول هو زعزة استقرار الفريق، وبث الفوضى بين الجهاز الفني واللاعبين، قبل عودة الدوري المصري الممتاز، واستكمال منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

Advertisements

وذكرت تقارير صحفية أن عودة صالح جمعة للمشاركه في التدريبات الجماعية للفريق، جاء بقرار من فايلر، وذلك بعدما توسط ديفيد سيزا، المدرب العام للإقناع المدرب السويري بالسماح للاعب بخوض التدريبات بعد إلتزامه في الآونة الأخيرة.

وكانت عددا من وسائل الاعلام قد زعمت أن فايلر يمر بحالة غضب بعدما تفاجئ بقرار إداري بعودة صالح جمعة لتدريبات القلعة الحمراء، قبل عودته إلى مصر.

ويرتبط صالح جمعة بعقد مع الأهلى يمتد ل3 مواسم، وتدرس إدارة القلعة الحمراء موقف صالح جمعة، سواء بالاستمرار مع الفريق، أو اعارته لأحد الأندية التي عرضت ضمه سواء محليًا أو خارجيًا.