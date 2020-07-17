شكرا لقرائتكم الأهلي يغلق ملف العروض الخارجية لصالح جمعة بعد قرار فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق مسئلو النادي الأهلي ملف العروض المحلية الخارجية لصالح جمعة لاعب الفريق بعدما قرر السويسير رينيه فايلر المدير الفني للفريق منح اللاعب فرصة جديدة لمدة 60 يوماً فرغم أن إدارة النادي عبر أمير توفيق مدير التعاقدات كانت قد بدأت رحلة البحث عن عروض محلية وخارجية للتخلص من صالح جمعة إلا أن الأمور تغيّرت في الفترة الأخيرة بعدما أعلن المدير الفني أن صالح جمعة لديه فرصة كُبرى للبقاء مع الفريق خلال الموسم المقبل إذا إستغل الفرصة التى حصل عليها مؤخراً بالإجتهاد والتركيز لمدة شهرين وبعدها سيكون من حقه المشاركة في المباريات ،ورغم أن علاقة فايلر بصالح جمعة توترت خلال الفترة الماضية على خلفية قرار المدير الفنى باستبعاد اللاعب وعرضه للبيع ثم خروج اللاعب بتصريحات قوية ضد المدير الفنى، إلا أن العلاقة تحسنّت إلى حد كبير الفترة الماضية وبات واضحاً أن صالح جمعة قد يحصل على فرصة تانية مع المارد الأحمر.

وحرص فايلر على متابعة صالح جمعة خلال الفترة الماضية ووجد أن هناك تحسّنا واضحا فى مستوى اللاعب والتزامه ولياقته ووزنه كما تلقى فايلر إشادة من جهازه المعاون له خلال الفترة التى خاض فيها صالح تدريبات فردية وجماعية حينما كان المدرب السويسري يقضي إجازة في بلاده وعاد للقاهرة منذ عشرة أيام تقريباً ، وأمام هذه التطورات أبلغ فايلر معاونيه أنه سيمنح صالح جمعة فرصة ثانية في الاهلي لمدة 60 يوماً وبأمكان اللاعب المشاركة مع الفريق في المباريات لو حافظ على إلتزامه وإذا ما نجح فى علاج الأخطاء الفنية التى ظهرت فى أدائه بالملعب وسبق واشتكى منها فايلر وأهمها عدم القيام بالواجب الدفاعى والاكتفاء بدور المتفرج عندما يفقد الكرة.