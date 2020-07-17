شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف..تألق الغزال يمنح الأهلى الفوز على الصفاقسى والتتويج بالسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مباراة شهدت تألق عمرو جمال مهاجم النادي الاهلي والمعار إلى صفوف طلائع الجيش حالياً، تمكن الفريق الأحمر بالفوز بالسوبر الأفريقى عام 2014 على حساب الصفاقسى التونسى، حيث نجح عمرو جمال فى تسجيل هدفين لتنتهى المباراة بنتيجة 3-2 لصالح الأهلى فى اللقاء الذى أقيم على استاد القاهرة الدولى.

كان عمرو جمال مهاجم الأهلى المعار لطلائع الجيش قد وجه رسالة شكر لحسام حسن أسطورة الكرة المصرية عبر حسابه الرسمى على إنستجرام، بعد إشادة العميد بقدراته خلال تصريحات تليفزيونية، وتأكيده أن غزال الأهلى كان سيصبح خليفته فى الملاعب لولا الإصابة، وكتب عمرو جمال "كلام أعتز وأفتخر بيه من أسطورة كروية كبيرة ويتربع عرش أفضل رأس حربة على مر التاريخ مع مثلى الأعلى كابتنى عماد متعب، شكرا كابتن حسام حسن، الظروف بتعاند كتير بس طول ما فى نفس هفضل أعاند الظروف وهرجع كما عهدتمونى إن شاء الله".