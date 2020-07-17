شكرا لقرائتكم سحر عبد الحق: فيفا لم يرسل اللائحة النهائية للجبلاية حتي الان كي يتم إرسالها للأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكدت سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية بالجبلاية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ، لم يرسل اللائحة النهائية للجبلاية حتي الان حتي يتم إرسالها للأندية والدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لاعتمادها ، وأرسلت اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، الخطاب الذي وصلها من اللجنة الأولمبية مؤخرًا بشأن الجمعية العمومية لاعتماد لائحة النظام الأساسي الجديدة، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ردًا على الخطاب الأخير بشأن ضرورة إقامة الجمعية العمومية واعتماد اللائحة قبل نهاية يوليو الجارى.

وتضمن خطاب اللجنة الأولمبية لاتحاد الكرة، أنه من الصعب إقامة الجمعية العمومية خلال شهر يوليو الجارى، وأن اللائحة تنص على عدم إقامة الجمعية العمومية إلا بعد انتهاء الموسم الكروى حتى يتم تصنيف الأندية والهيئات والرياضية التى من حقها حضور الجمعية العمومية والتصويت على اللائحة.

وقال هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، إنه من الصعب إقامة الانتخابات إلا بعد عقد الجمعية العمومية غير العادية لاعتماد لائحة النظام الأساسى الجديدة التى ستقام عليها الانتخابات المقبلة.. مضيفًا أنه لا يمكن أيضا لاتحاد الكرة إقامة الجمعية العمومية إلا بعد انتهاء الموسم الرياضى بشكل كامل، حتى يتم تصنيف الأندية والهيئات الرياضية، وبالتالى تحديد الأندية التى يحق لها حضور الجمعية العمومية المقبلة ومناقشة اللائحة سواء 95 ناديا أو أكثر من ذلك أو أقل، خاصة أن اللجنة الخماسية وضعت بعض المعايير لتقليص عدد الجمعية العمومية.