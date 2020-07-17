شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يؤكد عدم وصول اللائحة النهائية من فيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية بالجبلاية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لم يرسل اللائحة النهائية للجبلاية حتي الآن حتي يتم إرسالها للأندية والدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لاعتمادها، وأرسلت اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، الخطاب الذي وصلها من اللجنة الأولمبية مؤخرًا بشأن الجمعية العمومية لاعتماد لائحة النظام الأساسي الجديدة، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ردًا على الخطاب الأخير بشأن ضرورة إقامة الجمعية العمومية واعتماد اللائحة قبل نهاية يوليو الجاري.

وتضمن خطاب اللجنة الأولمبية لاتحاد الكرة، أنه من الصعب إقامة الجمعية العمومية خلال شهر يوليو الجاري، وأن اللائحة تنص على عدم إقامة الجمعية العمومية إلا بعد انتهاء الموسم الكروى حتى يتم تصنيف الأندية والهيئات والرياضية التى من حقها حضور الجمعية العمومية والتصويت على اللائحة.

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وقال هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، إنه من الصعب إقامة الانتخابات إلا بعد عقد الجمعية العمومية غير العادية لاعتماد لائحة النظام الأساسى الجديدة التى ستقام عليها الانتخابات المقبلة.. مضيفًا أنه لا يمكن أيضًا لاتحاد الكرة إقامة الجمعية العمومية إلا بعد انتهاء الموسم الرياضى بشكل كامل، حتى يتم تصنيف الأندية والهيئات الرياضية، وبالتالى تحديد الأندية التى يحق لها حضور الجمعية العمومية المقبلة ومناقشة اللائحة سواء 95 ناديًا أو أكثر من ذلك أو أقل، خاصة أن اللجنة الخماسية وضعت بعض المعايير لتقليص عدد الجمعية العمومية.