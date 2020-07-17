شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكمل المثلوثى رباعية معلول وأجاى و بوجلبان أم يسير على نهج العابدى فى القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح التونسى حمزة المثلوثى قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى صفوف نادى الزمالك بعد أن حضر إلى القاهرة لإتمام التعاقد والخضوع للكشف الطبى خلال الساعات المقبلة، قبل الإعلان الرسمى عن الصفقة، على ان يغادر اللاعب متوجها إلى بلاده لإنهاء متعلقاته و يعود للانتظام فى تدريبات الزمالك فى أقرب وقت، ولا يٌعد المثلوثى اللاعب الأول من الصفاقسى الذى ينضم لفريق مصرى، وخاصة أحد قطبى الكرة المصرية سواء الأهلى أو الزمالك ، على مستوى الاهلى سبق التعاقد مع على معلولو، وجونيور اجاى، و أنيس بوجليان ، بينما الزمالك سبق وتعاقد مع وسام العابدى .

ومن المقرر أن يختار المثلوثى أحد الطريقان إما التألق مع الفريق الأبيض مثلما فعل سابقيه في الأهلى بوجلبان ومعلول و اجاى ، وحفر اسمه في عقول الجماهير المصرية ، أو أن يكون " كمالة عدد " في الفريق، و لا يترك أثرا له في الملعب الأبيض أو رصيد مع الجمهور الزملكاوى مثلما فعل وسام العابدى لاعب الفريق السابق .

وسام العابدى

تعاقد نادي الزمالك معه لتدعم خط دفاع الفريق الأبيض في موسم 2008، ولكنه لم يستمر سوى موسم واحد فقط مع الفريق نظرا لعدم ظهوره بالمستوى المطلوب منه خاصة أن الزمالك كان يمر بمرحلة من الانهيار خلال هذه الفترة ولم يحقق إى بطولة، إضافة إلى عدم الاعتماد عليه في المباريات وملازمته لمقاعد البدلاء ، خاصة بعد رحيل هنرى ميشيل .

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أنيس بوجلبان

وبالانتقال إلى الأهلى فقد تعاقد مع التونسى أنيس بوجلبان موسم 2006/2007 ، وهو ما كان فاتحة خير على اللاعب وحقق عدد من الألقاب المحلية والأفريقية مع الأهلي بقيادة الساحر البرتغالى مانويل جوزيه ، منها كأس السوبر الأفريقى وكأس الأندية الأبطال .

على معلول

تألق على معلول مع الاهلى بشكل لافت ، واستطاع خطف الأنظار إليه خلال تواجده ضمن صفوف الأحمر، والذى خاض معه حتى الآن 121 مباراة أحرز خلالهم 19هدفًا وصنع 35 هدفًا ، ومنذ الانضمام للفريق وهو بمثابة الورقة الرابة لكل الأجهزة الفنية التي توالت على الفريق ، حيث حقق مع الأهلى بثلاث بطولات للدورى المصرى وكأس السوبر المصرى مرتين وكأس مصر مرة واحدة

جونيور أجاى

منذ التعاقد مع جونيور أجاى ، وهو يقدم أفضل ما لديه مع فريق الأهلى، حيث شارك فى 121 مباراة أحرز خلالهم 35 هدفًا وصنع 24 هدفًا أخر، فيما توج مع الأهلى بثلاث بطولات للدورى المصرى وبطولتين للسوبر المصرى وبطولة كأس مصر.