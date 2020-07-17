شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحصل على راحة من التدريبات اليوم والبحث مُستمر عن ودية جديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحصل الأهلي على راحة من التدريبات اليوم، الجمعة، على أن يستأنف التدريبات مرة أخرى في الخامسة والنصف من مساء غدٍ، السبت، في إطار استعدادات الأحمر للارتباطات المحلية والأفريقية سواء ببطولة الدوري التى ستعود يوم 6 أغسطس المقبل واستكمال منافسات دوري أبطال أفريقيا بمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال منتصف سبتمبر المقبل، كما يُفاوض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة خلال عدة أندية من أجل خوض مباراة ودية ثانية بالتتش بعد المباراة الودية التى سيلعبها الأحمر أمام سموحة يوم 23 يوليو الجارى بالتتش، ويواصل الجهاز الفنى للفريق بقيادة رينيه فايلر رحلة البحث عن مباراة ودية جديدة لتجهيز الفريق لعودة النشاط الرياضي .
وقال سيد عبد الحفيظ إن الأهلى سيواصل تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة لحين عودة مباريات الدورى، مُضيفًا: "الأمور تسير بشكل جيد جدًا فى المران بالتتش، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة على أعلى مستوى للحفاظ على سلامة الجميع"، موضحًا أن التجهيزات الكاملة المتوفرة فى ملعب التتش من جيم ساونا وجاكوزي وغيرها، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية المشددة التي يطبقها النادي، جعلت الجهاز الفني يفضل استمرار التدريبات على ملعب التتش بالجزيرة وإلغاء معسكر الفريق الذى كان مقرراً في برج العرب.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يحصل على راحة من التدريبات اليوم والبحث مُستمر عن ودية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.