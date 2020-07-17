الأهلي يحصل على راحة من التدريبات اليوم والبحث مُستمر عن ودية جديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحصل الأهلي على راحة من التدريبات اليوم، الجمعة، على أن يستأنف التدريبات مرة أخرى في الخامسة والنصف من مساء غدٍ، السبت، في إطار استعدادات الأحمر للارتباطات المحلية والأفريقية سواء ببطولة الدوري التى ستعود يوم 6 أغسطس المقبل واستكمال منافسات دوري أبطال أفريقيا بمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال منتصف سبتمبر المقبل، كما يُفاوض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة خلال عدة أندية من أجل خوض مباراة ودية ثانية بالتتش بعد المباراة الودية التى سيلعبها الأحمر أمام سموحة يوم 23 يوليو الجارى بالتتش، ويواصل الجهاز الفنى للفريق بقيادة رينيه فايلر رحلة البحث عن مباراة ودية جديدة لتجهيز الفريق لعودة النشاط الرياضي . وقال سيد عبد الحفيظ إن الأهلى سيواصل تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة لحين عودة مباريات الدورى، مُضيفًا: "الأمور تسير بشكل جيد جدًا فى المران بالتتش، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة على أعلى مستوى للحفاظ على سلامة الجميع"، موضحًا أن التجهيزات الكاملة المتوفرة فى ملعب التتش من جيم ساونا وجاكوزي وغيرها، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية المشددة التي يطبقها النادي، جعلت الجهاز الفني يفضل استمرار التدريبات على ملعب التتش بالجزيرة وإلغاء معسكر الفريق الذى كان مقرراً في برج العرب.

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