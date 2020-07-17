الحضري: محمد صلاح لو كان في جيلنا كنا وصلنا ربع نهائي المونديال

أكد عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، أن في حال تواجد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في جيله، لوصل الفراعنة إلى ربع نهائي كأس العالم.

وقال الحضري خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة إم بي سي مصر، " محمد صلاح في حال تواجده في جيلنا لم نكن فقط لنتأهل

إلى كأس العالم، بل كنا سنبلغ ربع نهائي المونديال".

وأضاف " محمد صلاح لاعب قيمة كبيرة في كرة القدم العالمية، لذلك كنت سأرحب بمنحه شارة القيادة في حال طلب المدرب ذلك".

Advertisements

وأردف " هنأت محمد صلاح بتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي ويجب

أن نفتخر بإنجازاته لأنه أول لاعب مصري يحقق ذلك، وأصبح من أهم ثلاث لاعبين على مستوى العالم".

يذكر أن محمد صلاح قاد ليفربول في الموسم الماضي للتتويج ببطولات دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي، وفي العام الجاري توج بالدوري الإنجليزي، بجانب العديد من الجوائز الفردية منها تتويجه بلقب هدافي الدوري الإنجليزي لموسمين متتاليين وحصوله على أفضل لاعب في إفريقيا مرتين.