عصام الحضري : محمد الشناوي أفضل حارس في مصر.. وقرار رحيل إكرامي عن الأهلي خاطئ

أكد عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، أن محمد الشناوي أفضل حارس في مصر خلال الفترة الأخيرة. وقال الحضري خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة إم بي سي مصر، " محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، أفضل حارس في مصر في الفترة الأخيرة". في مصر في الفترة الأخيرة". وأضاف حارس مرمى ناديي الأهلي والزمالك السابق " لا أؤيد قرار شريف إكرامي برحيله عن الأهلي، وكنت أتمنى استمراره في الأهلي ومنافسة الشناوي". كما كشف عصام الحضري حارس مرمى ناديي الأهلي والزمالك السابق، عن أفضل 10 لاعبين زاملهم في المنتخب الوطني. وقال الحضري " أفضل من لعبت معهم في المنتخب هم : وائل جمعة وهاني سعيد وأحمد فتحي وسيد معوض، وحسني عبدربه ومحمد شوقي وأحمد حسن ومحمد أبوتريكة ومحمد صلاح وعماد متعب".



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