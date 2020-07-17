رياضة | حكام اجانب لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر حكام اجانب لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعود بطولة الدوري المصري بعد فترة توقف دامت لأربع أشهر بسبب فيروس كورونا الشهر القادم وتحديدًا يوم السادس من أغسطس.

وقال وجيه أحمد، إن لقاء الأهلي والزمالك في الدور الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز، سيديرها طاقم تحكيم أجنبي.

وأكد وجيه أحمد في تصريحات خاصة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "المباراة رسميا ستكون بطاقم تحكيم أجنبي وذلك قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة".

وتابع: "ربما يرتضى الأهلي والزمالك إلى الحكام المصريين حال استمرار توقف الطيران في ذلك توقف فيروس كورونا"